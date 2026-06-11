Белорусский телеканал покажет чемпионат мира по футболу в прямом эфире

11 июня в Мехико стартует чемпионат мира по футболу-2026, который покажет в прямом эфире белорусский телеканал «Спорт ТВ».
Первая трансляция начнется в четверг, 11 июня, в 21.30, а свисток о начале стартового матча мундиаля Мексика — ЮАР прозвучит в 22.00.
Телеканал «Спорт ТВ» доступен через кабельных операторов Беларуси на 11-й кнопке. Судя про программе, телеканал будет показывать не только матчи в прямой трансляции, но и в записи, что важно, учитывая разницу во времени. Первенство проходит в США, Мексике и Канаде, и многие матчи будут начинаться ночью и рано утром по белорусскому времени.
А на ближайшие дни расписание прямых трансляций такое:
12 июня (пятница). 5.00. Группа А. Южная Корея — Чехия. 22.00. Группа В. Канада — Босния и Герцеговина. 13 июня (суббота). 4.00. Группа D. США — Парагвай. 22.00. Группа В. Катар — Швейцария. 14 июня (воскресенье). 1.00. Группа С. Бразилия — Марокко. 4.00. Группа С. Гаити — Шотландия. 7.00. Группа D. Австралия — Турция. 20.00. Группа Е. Германия — Кюрасао. 23.00. Группа F. Нидерланды — Япония.
Еще прочитайте, что произошло после матча сборных Беларуси и Буркина-Фасо, которые сыграли вничью: «После финального свистка я был зол».