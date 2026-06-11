Белорусский телеканал покажет чемпионат мира по футболу в прямом эфире

Телеканал «Спорт ТВ» доступен через кабельных операторов Беларуси на 11-й кнопке. Судя про программе, телеканал будет показывать не только матчи в прямой трансляции, но и в записи, что важно, учитывая разницу во времени. Первенство проходит в США, Мексике и Канаде, и многие матчи будут начинаться ночью и рано утром по белорусскому времени.