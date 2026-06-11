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Продажи кокошников на маркетплейсах выросли в 4 раза перед Днём России

Кокошники стали не только символом национального праздника, но и популярным элементом праздничного декора.

Источник: Нижегородская правда

В преддверии Дня России на маркетплейсах зафиксирован значительный рост продаж кокошников. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на этот аксессуар увеличился в 4 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы Ozon.

Кокошники стали не только символом национального праздника, но и популярным элементом праздничного декора и костюма.

Традиционные категории товаров также пользовались повышенным интересом у российских покупателей. Например, спрос на шары, выполненные в цветах российского триколора, постеры с праздничной символикой и футболки с тематическими принтами вырос в 1,8 раза. Продажи флагов Российской Федерации увеличились в 1,6 раза.

День России — важный государственный праздник, который отмечается 12 июня и символизирует единство и независимость страны. В 2026 году этот день пришёлся на пятницу.

Ранее сайт pravda-nn.ru опубликовал программу мероприятий на День России в Нижнем Новгороде.