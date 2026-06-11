Продажи кокошников на маркетплейсах выросли в 4 раза перед Днём России

В преддверии Дня России на маркетплейсах зафиксирован значительный рост продаж кокошников. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на этот аксессуар увеличился в 4 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы Ozon.