В Южной Корее готовятся перейти на козлятину из-за запрета собачьего мяса

Любители собачьего мяса в Южной Корее после вступления в силу полного запрета на его производство и продажу готовятся перейти на козлятину в качестве альтернативы полюбившемуся блюду. Об этом в беседе с РИА Новости заявил местный житель, употребляющий собачье мясо.
С 7 февраля 2027 года в Южной Корее вступит в силу полный запрет на разведение, убой, распространение и продажу собак для употребления в пищу.
На фоне грядущих изменений в стране уже фиксируют перестройку сельскохозяйственного сектора. По словам местных жителей, заметно растет число хозяйств, занимающихся разведением черных коз.
Статистика Корейского института оценки качества животноводческой продукции показывает, что спрос на козье мясо увеличивается: стоимость живых коз за последние годы почти удвоилась — примерно с 10 тысяч до 20 тысяч вон за килограмм.
В Ассоциации черных коз Южной Кореи также сообщали о росте интереса к этому направлению со стороны владельцев собачьих ферм и людей, переезжающих в сельскую местность после выхода на пенсию. Многие из них рассматривают разведение коз как перспективную замену бизнесу, который прекратит существование после введения запрета на торговлю собачьим мясом.
— Мясо собак и козлятина очень похожи по вкусу, если не считать кожи. Для устранения характерного запаха при приготовлении используются одни и те же приправы, — заявил местный житель агентству.
Ранее в Новой Москве пропала собака по кличке Сима. Спустя несколько дней после пропажи собаку нашли мертвой. Силовики задержали подозреваемого. Им оказался мужчина, который похитил животное ради собачьего жира и мяса. Во время допроса он частично признал вину. Позднее он объяснил мотив преступления. Что известно о похищении и убийстве собаки Симы — в материале «Вечерней Москвы».