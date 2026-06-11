В Южной Корее готовятся перейти на козлятину из-за запрета собачьего мяса

В Ассоциации черных коз Южной Кореи также сообщали о росте интереса к этому направлению со стороны владельцев собачьих ферм и людей, переезжающих в сельскую местность после выхода на пенсию. Многие из них рассматривают разведение коз как перспективную замену бизнесу, который прекратит существование после введения запрета на торговлю собачьим мясом.