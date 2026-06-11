В Комсомольске-на-Амуре внесли изменения в программу Дня города

Программу мероприятий, приуроченных ко дню рождения Комсомольска-на-Амуре, обновили. Список мероприятий, которые пройдут в знаменательную дату, расширили, а время начала некоторых событий перенесли. Изменения коснулись и дорожных перекрытий, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Торжественную церемонию награждения горожан почетными званиями перенесли на 11 июня. Она состоится в 17:00 на площадке Музея изобразительных искусств. Ранее подразумевалось, что данная часть программы пройдет в ту же дату, что и концерт в здании Драмтеатра. Теперь мероприятия намечены на разные дни.
Ключевые праздничные события по-прежнему запланированы на 12 июня. Из нового: торжественное собрание начнется в 15:00 в стенах Драматического театра, а затем плавно перейдет в концерт. Вход только по пригласительным.
Претерпела изменения и легкоатлетическая эстафета, которая должна стартовать в 12:00 и завершиться в 15:00. Также расширили ее маршрут: спортсмены начнут движение от южной трибуны стадиона «Авангард», а после проследуют по улице Комсомольской до улицы Первостроителей. Добежав до Аллеи Труда, участники развернутся и преодолеют обратный путь до улицы Ленина. Прежняя редакция предполагала забег исключительно по проспекту Первостроителей.
В связи с новым маршрутом эстафеты с 12:00 до 13:30 будет введено дополнительное ограничение движения: проезд закроют по улице Комсомольской на отрезке от перекрестка с улицей Мира до Аллеи Труда.
Напомним, что 12 июня движение транспорта ограничат и на других участках дорог Комсомольска-на-Амуре. Так, территорию у Драмтеатра (пр. Первостроителей, 11) перекроют с 10:00 до 22:00. Недоступна будет и набережная Первостроителей: ее закроют на время проведения эстафеты, а также с 11:00 до 14:00 для возложения цветов.