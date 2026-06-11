В Комсомольске-на-Амуре внесли изменения в программу Дня города

Напомним, что 12 июня движение транспорта ограничат и на других участках дорог Комсомольска-на-Амуре. Так, территорию у Драмтеатра (пр. Первостроителей, 11) перекроют с 10:00 до 22:00. Недоступна будет и набережная Первостроителей: ее закроют на время проведения эстафеты, а также с 11:00 до 14:00 для возложения цветов.