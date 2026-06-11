На Кубани Тихорецкая библиотека внедрит электронный заказ литературы

Электронный заказ научной литературы будут использовать в Тихорецкой центральной межпоселенческой библиотеке для ускорения обслуживания посетителей. Работа проводится по федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономики Краснодарского края.
«Новая система автоматизирует всю цепочку процессов, что заметно сократит время на согласования и сведет к минимуму ручное оформление. Важно, что в этом году не менее восьми библиотек региона внедрят лучшие практики бережливой культуры в свою работу. Это позволит не только ускорить обслуживание читателей, но и сделать библиотечные процессы более эффективными и комфортными для каждого посетителя», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.
Внедрение такой практики позволит значительно сократить время выполнения заказа пользователем библиотеки. За счет этого планируется увеличить долю выданных электронных копий документов, так как процесс станет быстрее и удобнее для читателей. В результате библиотека сможет обрабатывать больше запросов при тех же ресурсах. Предлагаемое решение напрямую повлияет на повышение качества библиотечных услуг.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.