На Кубани Тихорецкая библиотека внедрит электронный заказ литературы

«Новая система автоматизирует всю цепочку процессов, что заметно сократит время на согласования и сведет к минимуму ручное оформление. Важно, что в этом году не менее восьми библиотек региона внедрят лучшие практики бережливой культуры в свою работу. Это позволит не только ускорить обслуживание читателей, но и сделать библиотечные процессы более эффективными и комфортными для каждого посетителя», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.