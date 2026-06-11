Сенатор России связал рост банкротств с рекламой кредитов

По его словам, многие люди берут кредиты, не имея достаточной финансовой грамотности и не до конца понимая последствия таких решений. В итоге часть заемщиков оказывается в сложной финансовой ситуации. Из обзора финансовой стабильности Банка России следует, что доля проблемной задолженности по необеспеченным потребительским кредитам за последние полгода выросла на 0,2 процентного пункта и достигла 13,1%. Годом ранее показатель увеличивался на 3,1 процентного пункта.