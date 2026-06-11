Сенатор России связал рост банкротств с рекламой кредитов

Рост числа банкротств среди россиян связан с высокой закредитованностью населения и активной рекламой кредитов. Об этом ТАСС заявил сенатор Вячеслав Тимченко на полях ПМЭФ.
По его словам, многие люди берут кредиты, не имея достаточной финансовой грамотности и не до конца понимая последствия таких решений. В итоге часть заемщиков оказывается в сложной финансовой ситуации. Из обзора финансовой стабильности Банка России следует, что доля проблемной задолженности по необеспеченным потребительским кредитам за последние полгода выросла на 0,2 процентного пункта и достигла 13,1%. Годом ранее показатель увеличивался на 3,1 процентного пункта.
Также, по данным регулятора, доля банкротств относительно числа заемщиков выросла с 0,8% в 2023 году до 1,3% в 2025 году. В Банке России отмечали, что рост плохих долгов частично связан с распространением услуг так называемых «раздолжнителей» и упрощением процедуры банкротства граждан.
Тимченко считает, что людям нужно чаще объяснять не только возможность списания долгов, но и последствия банкротства. Среди них он назвал временные ограничения на выезд за границу и запрет занимать руководящие должности.