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Активисты Молодёжного совета УФССП представили проекты на стратегической сессии в Калининграде

Активисты Молодёжного совета УФССП России по Калининградской области приняли участие в.

Источник: KaliningradToday

корпоративной стратегической сессии, приуроченной к подготовке XIV Всероссийского форума рабочей молодёжи. Мероприятие прошло в Арт-резиденции «Дом Молодежи» при поддержке регионального Министерства молодёжной политики.

Калининградских приставов представляли Василий Андрианов, Борис Левеев, Марина Шайнахметова, Юлия Никифорова и Кристина Лайкова.

В интерактивном формате — мозговой штурм, деловые игры и питч-сессии (короткие презентации идей) — участники обсуждали актуальные проблемы молодых специалистов: кадровые и организационные вопросы. Делились опытом внедрения наставничества и адаптации, говорили о патриотическом воспитании.

По итогам сессии сформулировали проектные идеи, направленные на поддержку молодых специалистов. Они будут рассмотрены на региональном уровне и, возможно, войдут в повестку Всероссийского форума рабочей молодёжи, который пройдёт в сентябре 2026 года.

«Убеждён, что подобные мероприятия дают возможность молодым специалистам из разных структур сообща выявить проблемы и находить свежие пути их решения», — поделился инспектор Василий Андрианов.

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