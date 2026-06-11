Активисты Молодёжного совета УФССП представили проекты на стратегической сессии в Калининграде

По итогам сессии сформулировали проектные идеи, направленные на поддержку молодых специалистов. Они будут рассмотрены на региональном уровне и, возможно, войдут в повестку Всероссийского форума рабочей молодёжи, который пройдёт в сентябре 2026 года.