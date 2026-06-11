Открытые концерты ведущих детско-юношеских коллективов страны пройдут в этнопарке «Моя Россия» на курорте «Роза Хутор»

В афише I Международного фестиваля искусств для детей и молодёжи «Сириус — Роза Хутор» — выступления музыкальных и хореографических коллективов из России, Казахстана, Бразилии, Индии. Наряду с концертной программой фестиваль представит образовательные и экологические треки для молодежи, педагогов, руководителей организаций культуры. Гостей фестиваля также ждут спектакли студентов и мастер-классы педагогов ГИТИСа, творческие встречи, просветительские лекции и кинопоказы. Запланированы культурные события в этнопарке «Моя Россия» на курорте «Роза Хутор», включая ярмарки ремёсел и тематические дни — в том числе, День независимости Индии.