Спрос на туристическое жилье в Подмосковье заметно вырос — выяснила МТС

Платформа Bronevik.com, входящая в МТС, проанализировала спрос на туристическое жилье в Московской области в летний сезон 2026 года и выяснила, что количество бронирований такого жилья здесь выросло за первую неделю июня на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Лидером стал Сергиев Посад, на который приходится 8% всех заказов в регионе. Второе место заняла Коломна с долей 7% от общего объема заказов. В топ-5 также вошли Клин, Серпухов и Звенигород.
Самым востребованным туристическим жильем в Подмосковье остаются отели — на них приходится 57% всех летних бронирований, на апартаменты и мини-отели — по 11% заказов. Гостевые дома выбрали 6% путешественников.
— Подмосковье остается одним из самых устойчивых туристических рынков страны благодаря высокой востребованности со стороны жителей столичной агломерации. Первые результаты летнего сезона показывают, что формат коротких поездок сохраняет популярность, а города с богатым историко-культурным наследием продолжают привлекать путешественников, дополняя традиционные экскурсионные возможности новыми культурными и событийными проектами, — отметила исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко.