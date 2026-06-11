Спрос на туристическое жилье в Подмосковье заметно вырос — выяснила МТС

Платформа Bronevik.com, входящая в МТС, проанализировала спрос на туристическое жилье в Московской области в летний сезон 2026 года и выяснила, что количество бронирований такого жилья здесь выросло за первую неделю июня на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.