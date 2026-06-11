По факту серьёзного пожара в Ростове организована прокурорская проверка

Прокуратура Ростовской области приступила к выяснению обстоятельств серьёзного пожара, произошедшего в ночь на 11 июня на улице Красных Зорь в Ростове‑на‑Дону. Об этом сообщили в пресс‑службе надзорного ведомства.
Прокурор района Андрей Яковенко лично посетил место происшествия. В рамках проверки устанавливаются обстоятельства и причины возгорания и соблюдение прав жильцов пострадавших домов.
По данным МЧС, сообщение о пожаре на ул. Красных Зорь, 69 поступило в 22:13. В результате возгорания пострадали два частных дома и хозяйственная постройка, площадь огня составила 500 кв. м. Из опасной зоны были эвакуированы 10 человек.
Ликвидация открытого горения зафиксирована в 23:27, полная ликвидация пожара — в 01:00. В тушении участвовали 58 сотрудников РСЧС, в том числе 37 представителей МЧС, было задействовано 18 единиц техники (из них 10 — от МЧС).