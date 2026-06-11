Янино вытаскивают из пробок

Одной из ключевых дорог в поселке является Голландская улица — она связывает новые кварталы с Колтушским шоссе, школами, детскими садами и остановками общественного транспорта. Расширение этой улицы уже изменило ежедневные маршруты жителей и дало поселку более устойчивый выезд, напомнили гражданам чиновники. Работы выполнялись в несколько этапов. На первом этапе в 2021 году был выполнен капитальный ремонт существующей дороги в две полосы протяженностью 1,2 км. Работы по второму этапу провели в прошлом году. Тогда улично-дорожную сеть Голландской улицы расширили до четырех полос. Стоимость работ по этапу составила около 510 млн рублей. Данный этап реконструкции был выполнен ГК «Ленстройтрест». Общий объем финансирования на выполнение нескольких этапов работ превысил 700 млн рублей.