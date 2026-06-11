Зоолог рассказала, как отвадить кошку от ночных скачек по квартире

По словам эксперта, владельцы часто путают сумеречный образ жизни кошек с ночным. На самом деле пик активности этих хищников приходится на рассвет и закат. А ночные забеги — прямое последствие сенсорного и физического голода, который животное испытывает в пустой квартире днём.