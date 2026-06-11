Роды в VR-очках стали проводить в России как часть расслабляющей терапии

Очки дополненной реальности начали применять в России в качестве терапевтического инструмента для облегчения процесса родов. Об этом в четверг, 11 июня, сообщил Telegram-канал Baza.
Пациенткам во время схваток предлагают надеть гарнитуру, транслирующую расслабляющие визуальные образы: морские побережья, лесные массивы, горные виды или закаты. Нередко видеоряд дополняется сеансами гипнотерапии, голосовыми медитациями и инструкциями по дыхательным практикам.
Основная цель метода заключается в переключении внимания мозга с болевых ощущений и тревоги на альтернативный сенсорный опыт. Методику уже стали внедрять в государственную систему здравоохранения. В частности, томский родильный дом имени Семашко предлагает пациенткам VR-очки как способ немедикаментозного обезболивания.
Пациентка, которая использовала технологию во время родов, рассказала, что медицинский персонал предложил ей девайс бесплатно в период наиболее интенсивных схваток. По словам женщины, виртуальное погружение позволило ей ощутить себя аквалангистом: она наблюдала за океанскими рыбами, коралловыми рифами и скатами.
Она подчеркнула, что голосовые инструкции и визуальный ряд способствовали расслаблению и правильной концентрации на дыхании, что помогло отвлечься от страха. Женщина уточнила, что пользоваться устройством можно без ограничений по времени, а ей лично для достижения обезболивающего эффекта хватило получасового сеанса.
Тем не менее новая технология вызывает и определенные нарекания. Чаще всего пациентки жалуются на конструктивные особенности гарнитуры: из-за значительного веса устройства некоторым роженицам становится некомфортно, так как очки давят на лицо и область носа при длительном использовании, говорится в публикации.
Между тем в России начали тестировать в клинической практике систему анализа кишечной микробиоты. Эта система позволит узнавать результаты исследования в день обращения. Что известно о тесте, для чего нужно изучать микробиоту и кому могут назначить такую процедуру — в материале «Вечерней Москвы».