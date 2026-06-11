Роды в VR-очках стали проводить в России как часть расслабляющей терапии

Между тем в России начали тестировать в клинической практике систему анализа кишечной микробиоты. Эта система позволит узнавать результаты исследования в день обращения. Что известно о тесте, для чего нужно изучать микробиоту и кому могут назначить такую процедуру — в материале «Вечерней Москвы».