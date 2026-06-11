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В России разрешили арестовывать имущество уехавших за границу нарушителей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет арестовывать имущество россиян, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов России.

Владимир Путин подписал закон, который позволяет арестовывать имущество россиян, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов России.

Новые меры могут применяться по делам о дискредитации Вооруженных сил, призывах к санкциям, пропаганде нацистской символики, производстве и распространении экстремистских материалов. Также арест имущества возможен при неуплате штрафа за такие нарушения.

Под ограничения могут попасть в том числе деньги на банковских счетах. При этом стоимость арестованного имущества не будет ограничиваться размером назначенного штрафа. Если человек находится за границей и его невозможно уведомить о деле, суд должен будет назначить ему защитника. Если дело прекратят, расходы на оплату защитника возместят из федерального бюджета.

Закон вступит в силу с 1 сентября.