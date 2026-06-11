В России разрешили арестовывать имущество уехавших за границу нарушителей

Под ограничения могут попасть в том числе деньги на банковских счетах. При этом стоимость арестованного имущества не будет ограничиваться размером назначенного штрафа. Если человек находится за границей и его невозможно уведомить о деле, суд должен будет назначить ему защитника. Если дело прекратят, расходы на оплату защитника возместят из федерального бюджета.