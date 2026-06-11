В топ-200 лучших молодых промышленников России вошли два десятка уральцев

В этом году за звание лучшего молодого промышленника страны решили побороться почти тысяча руководителей проектов, топ-менеджеров и собственников предприятий из 68 регионов. В финал пробилась лишь пятая часть. По представленности в топ-листе лидируют Москва и Самарская область (по 17 претендентов), Татарстан (10) и Нижегородская область (9). Из регионов Большого Урала ближе всех к ним Челябинская и Свердловская области (соответственно восемь и шесть финалистов). За ними идут ЯНАО и Пермский край (по два). В Югре, Тюменской и Курганской областях жюри оставило лишь по одному претенденту.