В топ-200 лучших молодых промышленников России вошли два десятка уральцев

На сайте V Всероссийской премии «Молодой промышленник года» стартовало народное голосование за претендентов, которые вышли в финал по результатам отбора экспертного жюри и оргкомитета. В ключевой номинации победит лидер народного рейтинга, набравший наибольшее число голосов.
В этом году за звание лучшего молодого промышленника страны решили побороться почти тысяча руководителей проектов, топ-менеджеров и собственников предприятий из 68 регионов. В финал пробилась лишь пятая часть. По представленности в топ-листе лидируют Москва и Самарская область (по 17 претендентов), Татарстан (10) и Нижегородская область (9). Из регионов Большого Урала ближе всех к ним Челябинская и Свердловская области (соответственно восемь и шесть финалистов). За ними идут ЯНАО и Пермский край (по два). В Югре, Тюменской и Курганской областях жюри оставило лишь по одному претенденту.
Имя победителя и десяти лучших молодых промышленников страны назовут в июле на Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, где пройдет торжественная церемония награждения. Победителей в специальных номинациях определят Фонд развития промышленности, Росмолодежь, Мастерская новых медиа, Корпорация МСП и другие партнеры премии.
Однако главной интригой остается, кто же станет победителем народного голосования, которое завершится 21 июня. Поддержать земляков просто: на сайте премии в разделе голосования нужно выбрать нужный регион и своего героя. Организаторы предупреждают: с одного IP-адреса можно проголосовать по разу в каждом регионе.