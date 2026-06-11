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Голливудская братия и главный кумир: Жуков раскрыл, какие знаменитости его вдохновляют

Создавая новые треки и проекты, многие российские звёзды ориентируются на успех коллег. В беседе с Общественной Службой Новостей лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, кто является его творческим ориентиром.

Оказалось, что в юности артист равнялся не на музыкантов, а на голливудских героев боевиков.

«Меня больше вдохновляли актёры. Например, Ван Дамм, (Сильвестр) Сталлоне, (Арнольд) Шварценеггер. Я больше фанател именно по актёрам; среди музыкантов мне нравились Стиви Уандер, Элтон Джон, и так можно продолжить ряд», — поделился певец.

Из российских исполнителей Жуков выделил Виктора Цоя и группу «Кино», творчество которых ему особенно близко.

Ранее Life.ru рассказывал, что Сергей Жуков имеет долги по налогам, из-за чего ему временно запретили покидать Россию. Вокруг бренда «Руки Вверх!» артист выстроил разветвлённую бизнес-империю. Он владеет несколькими компаниями: «Руки Вверх», «УК “Руки Вверх”, “РВИ”, а также долей в лейбле “РВ Мьюзик” и магазине одежды Nuw Store.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.