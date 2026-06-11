Голливудская братия и главный кумир: Жуков раскрыл, какие знаменитости его вдохновляют

Ранее Life.ru рассказывал, что Сергей Жуков имеет долги по налогам, из-за чего ему временно запретили покидать Россию. Вокруг бренда «Руки Вверх!» артист выстроил разветвлённую бизнес-империю. Он владеет несколькими компаниями: «Руки Вверх», «УК “Руки Вверх”, “РВИ”, а также долей в лейбле “РВ Мьюзик” и магазине одежды Nuw Store.