Синоптики сказали, как долго продлится дождь в Калининграде

Периодические умеренные и сильные дожди продолжатся в Калининграде и по всей области до 13−16 часов. Прояснения возможны только вечером. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Днем сегодня ждем всего +11…+14°С. Отметим, сегодняшний день станет самым холодным на неделе.
Ветер сегодня днем будет сильным, его порывы в Калининграде и области достигнут 13−15 м/с, на морском побережье — до 15−18 м/с. Так что ощущаемая температура будет гораздо ниже.
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