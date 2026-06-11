Ливни, грозы и ветер до 20 м/с ожидаются в Красноярском крае 12−13 июня

В центральных и южных районах Красноярского края 12−13 июня ожидаются ливни, грозы и ветер до 20 м/с. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Днём 12 июня и в течение 13 июня в центральных и южных округах Красноярского края прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы, град и ветер с порывами до 20 метров в секунду.
При этом 12 июня в центральных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.
Будьте внимательны. Телефон экстренных служб — 112.
Ранее мы сообщали, что 3 дачи, 69 участков и 5 дорог остаются подтопленными в Красноярском крае.
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