Масштабная облава в Польше: в списке двух тысяч задержанных украинец, обвиняемый в контрабанде людей в Европу

В списке задержанных в основном значатся лица, подозреваемые в совершении тяжких преступлений: от посягательств на жизнь и здоровье до имущественных краж и наркоторговли. Среди них также числятся осужденные, уклонявшиеся от отбывания наказания в исправительных учреждениях.