На улице Дадаева в Калининграде завершили ремонт проезда

9
В Калининграде завершили ремонт проезда в районе улиц Дадаева и Серова. Рабочие заменили бетонные плиты на асфальт.
Как сообщает корреспондент Калининград.Ru, специалисты устраняют последние замечания на тротуарах, которые также обустроили во время ремонта. На проезде уже нанесли разметку, в том числе там появился новый пешеходный переход.
Движение на участке уже открыто. Работы завершили за месяц. Ремонт выполняло ООО «Вираж». Организация получит около шести миллионов рублей.
Специалисты обустроили проезд с тротуарами из плитки от дома № 71 на улице Дадаева до Серова. Кроме того, пересадили деревья, установили дорожные знаки и выполнили другие работы.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше