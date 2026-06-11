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На улице Дадаева в Калининграде завершили ремонт проезда

Рабочие заменили бетонные плиты на асфальт.

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В Калининграде завершили ремонт проезда в районе улиц Дадаева и Серова. Рабочие заменили бетонные плиты на асфальт.

Как сообщает корреспондент Калининград.Ru, специалисты устраняют последние замечания на тротуарах, которые также обустроили во время ремонта. На проезде уже нанесли разметку, в том числе там появился новый пешеходный переход.

Движение на участке уже открыто. Работы завершили за месяц. Ремонт выполняло ООО «Вираж». Организация получит около шести миллионов рублей.

Специалисты обустроили проезд с тротуарами из плитки от дома № 71 на улице Дадаева до Серова. Кроме того, пересадили деревья, установили дорожные знаки и выполнили другие работы.

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