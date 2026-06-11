Сбившему насмерть школьницу в Дудинке водителю грузовика вынесли приговор

11 июня стало известно, что в Дудинке суд вынес приговор водителю грузовика, по вине которого погибла 15-летняя школьница. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.
Трагедия случилась днем 14 февраля 2026 года на перекрестке. Девочка шла по пешеходному переходу в куртке со светоотражателями. Погода стояла ясная, видимость была отличная. В этот момент водитель грузовика с прицепом выезжал с второстепенной улицы, повернул направо, не уступил дорогу пешеходу и выехал на встречную полосу. То есть, грубо нарушил правила дорожного движения. Школьница оказалась под колесами. Она погибла на месте.
Позже выяснилось, что водитель отправился в поездку без техосмотра и тахографа. На перекрестке водитель не учел преимущество главной дороги, не сбросил скорость и вовремя не заметил девочку, хотя условия позволяли. Следственный эксперимент подтвердил: из кабины пешехода видно издалека. Остановиться было реально.
Водитель заявил, что раскаялся. В зале суда он молчал и не оправдывался. Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть по неосторожности, и приговорил к двум годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также его лишили водительских прав на два года.
Кроме того, суд взыскал с владельца грузовика компенсацию морального вреда и расходы в пользу отца девочки — 746 тысяч рублей. Автовладелец уже выплатил матери погибшей один миллион рублей. Кроме этого, виновник аварии передал родителям погибшей 200 тысяч на похороны.