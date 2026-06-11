Сбившему насмерть школьницу в Дудинке водителю грузовика вынесли приговор

Трагедия случилась днем 14 февраля 2026 года на перекрестке. Девочка шла по пешеходному переходу в куртке со светоотражателями. Погода стояла ясная, видимость была отличная. В этот момент водитель грузовика с прицепом выезжал с второстепенной улицы, повернул направо, не уступил дорогу пешеходу и выехал на встречную полосу. То есть, грубо нарушил правила дорожного движения. Школьница оказалась под колесами. Она погибла на месте.