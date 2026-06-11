ООН сообщила о первом за 10 лет масштабном возвращении беженцев в страны исхода

Ранее в департаменте миграционной службы по вопросам гражданства МВД сообщили, что Россия за последние несколько лет предоставила убежище более чем 2,5 миллиона граждан Украины, бежавших от действий ВСУ. В ведомстве уточнили: 109 тысяч получили временное убежище, 79 тысячам оформили разрешение на временное проживание и вид на жительство, а свыше 400 тысяч человек стали обладателями российского гражданства.