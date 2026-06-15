Северо-Западный округ: от древних традиций к современным брендам

Эта территория с особым климатом: от умеренно континентального на востоке до морского на побережье Балтики. Современные административные и экономические центры регионов в разные периоды истории были центрами политической борьбы, форпостами обороны России, местами развития торговли, науки и культуры. Здесь во многом сформировались основы российской государственности.
Северный климат, особенности ландшафта, растительного и животного мира определили быт и занятия местных жителей, основу их хозяйства, ремёсел и традиций. Исторически здесь успешно выращивают зерновые, овощи и картофель, занимаются молочным животноводством, рыболовством. Богатые леса обеспечивают развитие лесной промышленности и связанных с ней перерабатывающих отраслей. Это отражается и в местной кухне: её символы — блюда из рыбы, грибов и ягод, а также молочная продукция.
Развитие региональных брендов в СЗФО — это, прежде всего, путь к более глубокому и эмоциональному туризму. Когда за каждым сувениром стоит подлинная история, а за каждым блюдом в меню — вековые традиции, путешествие становится не просто поездкой, а настоящим открытием места и его души.
Взаимный культурно экономический обмен между народами, издавна жившими на этих территориях, повлиял на формирование особого северного стиля. Он заметен в эстетике изделий местных мастеров, где переплелись русские, финно-угорские, карельские и другие традиции. Природные, культурно исторические и этнографические особенности северо-западных регионов наряду с современным высоким уровнем развития промышленности и сельского хозяйства сформировали имидж этого края.
Визитными карточками СЗФО для туристов наряду с суровой красотой северных ландшафтов, архитектурой древних храмов и образцов деревянного зодчества, стали также известные бренды этих мест: продукция местного производства, популярная и у жителей, и у гостей северных регионов.
Северо-Западный федеральный округ демонстрирует устойчивый рост интереса к инструментам интеллектуальной собственности для защиты локальных товаров и промыслов. Уже зарегистрированные бренды — такие как «Вологодское масло», «Карельская берёза» или «Калининградский марципан» — стали не просто товарными знаками, а драйверами регионального развития, туризма и экспорта. При этом потенциал округа в этой сфере огромен.
Каждый регион округа обладает своим неповторимым имиджем и особыми туристическими возможностями, представлен уникальными местными товарами — зарегистрированными региональными брендами, что делает его ещё более привлекательным для путешественников.
Несколько региональных брендов СЗФО — зарегистрированные Роспатентом географические указания (ГУ) и наименования мест происхождения товаров (НМПТ) — в нашем обзоре.
Карельский иван-чай
Карельский иван-чай идеален для поддержания иммунитета и снятия стресса. В Карелии с давних времен иван-чай пили утром и вечером: заваривали 1−2 чайные ложки на стакан кипятка, настаивали 10−15 минут и пили горячим или холодным, добавляя мёд и ягоды.
Традиционный травяной напиток из кипрея узколистного, в народе — «иван-чай», известен на Руси с давних пор и упоминается в документах с XII века. В России XIX века предприятия по сбору и переработке иван-чая производили его в больших объемах для внутреннего рынка и на экспорт.
В наши дни многие вновь открывают для себя этот натуральный и полезный напиток.
У иван-чая есть особенность: чем севернее он растёт, тем больше полезных элементов содержит. Благодаря географическому положению Карелии, местному влажному климату и почвам иван-чай здесь особенно богат витаминами, макро и микроэлементами — например, железом и марганцем. Необходимое количество полезных веществ и сахаров растение получает и за счет долгого периода белых ночей.
В Карелии иван-чай собирают во время его цветения, с конца июня по начало августа. Подвяленные листья скручивают в плотные рулоны, ферментируют до появления характерного аромата и сушат. Готовый продукт выпускают с добавлением местных трав, цветов, плодов и ягод и без них.
Карельский иван-чай удостоен высоких наград российских и международных конкурсов. Попробовать различные сорта напитка и узнать тонкости производства можно в Музее иван-чая в городе Лахденпохья.
Карельский мармелад: вкус северной природы в каждой дольке
Этот натуральный десерт — визитная карточка Республики Карелия, ее зарегистрированный бренд. Секрет неповторимого вкуса мармелада — в местных ягодах, сочных, богатых витаминами, наполненных природной силой таежных лесов.
Издавна ягоды были основой рациона местных жителей и особым ингредиентом национальной кухни. Здесь умеют сохранить максимум вкуса и пользы природного продукта.
При производстве десерта ягода используется целиком, что сохраняет ее вкусовые свойства и витамины.
Чем еще хорош Карельский мармелад:
• нежный кисло-сладкий вкус северных ягод без посторонних привкусов;
• пониженное содержание сахара;
• не содержит ароматизаторов и красителей;
• имеет плотную затяжистую консистенцию и аппетитный насыщенный цвет;
• не только вкусный, но и красивый — аккуратной формы, с четким контуром.
Неудивительно, что карельский мармелад завоёвывает медали на выставках и покоряет сердца гурманов.
Карельская пастила: витаминная бомба в нежном десерте
Витаминная поддержка из Карелии — географическое указание «Карельская пастила».
Природно-климатическая уникальность региона и многовековые традиции карелов по сбору и переработке ягод объединились в этом десерте.
Для пастилы используют нежное яблочное пюре как основу и северные ягоды, созревшие в суровых условиях таежного климата Карелии.
Экологически чистое сырье, насыщенность витаминами и микроэлементами — основа популярности Карельской пастилы, как и разнообразие натуральных вкусов: брусники, черники, малины, морошки, клюквы, клубники, вишни, облепихи и смородины.
Аромат и пользу каждой ягоды сохраняет бережный процесс производства: подготовленное пюре сушат при максимальной температуре до 42 и хранят в герметичной упаковке.
Традиции предков и живительная сила Карельской природы в нежном десерте — еще один повод возвращаться сюда снова и снова.
Карельский мёд: сила Севера в янтарной капле
Карельский мёд из нектара и пыльцы цветущих северных трав, который впитал суровость атлантико-арктического климата и пользу местных растений — географическое указание Республики Карелия.
В северных районах и в горах Карелии растут характерные для тундры мхи, лишайники, карликовые ели и березы. Леса занимают больше половины площади региона, богаты ягодниками, лекарственными растениями и такими активными медоносами, как бодяк, вереск, клевер, тимьян. Богатство местного растительного мира отражается в составе Карельского мёда, в многообразии его вкусов и насыщенном цвете.
Северный климат также влияет на качество продукта: из-за короткого летнего сезона пчёлы более интенсивно собирают нектар и пыльцу с растений, благодаря чему мёд получается концентрированным, с высоким содержанием микроэлементов.
Карельский мёд стоит попробовать хотя бы раз, чтобы убедиться: природа Севера умеет быть по-настоящему щедрой.
Заонежская вышивка — сплетение культур в узорах и символах
Красное на белом, белое на красном: так выглядит Заонежская вышивка — региональный бренд Республики Карелия, наименование места происхождения товара (НМПТ).
Искусство вышивки в карельское Заонежье принесли в
Вышивка отражает взаимосвязь культур русского и карельского народов — в символике мотивов, в растительных и животных орнаментах, а также в вышивальных техниках: тамбурный петельчатый шов, похожий на вязание, разные виды строчевой отделки, вышивка мережкой и гладью.
Древние приемы создания узоров и переноса их на ткань применяют мастерицы и сегодня, украшая кухонный текстиль, постельное белье, предметы интерьера, а также одежду и аксессуары.
Заонежская вышивка объединяет культурные и ремесленные традиции местных народов, старинный промысел и современные технологии.
Захожское кружево — истоки и традиции уникальной техники
Плотное деревенское кружево в коклюшечной технике плетения — географическое указание Ленинградской области.
Появился промысел в Захожской волости на территории, которая сегодня — часть Киришского муниципального района Ленинградской области.
Кружева возникли как подражание галунам из золотых и серебряных нитей, что использовались в отделке платья в XVIII веке. Отсюда и старинное название Захожского кружева — «галунцы».
Местные кружевницы придумали свой способ плетения, имитирующий такую отделку: повторяющиеся фрагменты выполняли на воткнутых булавках по уже сплетенному кружеву, накладывая несколько слоев один на другой. Этот способ плетения сохранился до сих пор.
Сегодня благодаря мастерам и энтузиастам существует проект «Сохранение и развитие киришского кружева», работает кружок кружевоплетения при городском Дворце детского творчества. Изделия в технике Захожского (Киришского) кружева представлены в коллекциях российских музеев.
А современные вещи с кружевными украшениями можно купить в интернет-магазине, на местных ярмарках и выставках.
В Захожском кружеве сплелись традиции и современность, создавая уникальный узор, который восхищает и вдохновляет.
Волховская роспись: народный промысел с берегов Волхова
Техника росписи по дереву «Волховская роспись» — зарегистрированное географическое указание Ленинградской области.
Самобытный художественный промысел развивался на территории Волховского муниципального района в
Искусство росписи появилось в деревенской среде: местные мастера украшали бытовые деревянные предметы для себя и на продажу. Особенно часто декорировали деревянные прялки.
Волховские мастера сумели выработать особые орнаментальные мотивы в характерной цветовой гамме, оригинальную систему художественных приемов.
Стилизованный цветочный мотив занимает центральное место в орнаменте, окружён листьями и лепестками разной формы.
Роспись выполняют особым способом масляными или темперными красками: на кисть набирают сразу два-три цвета краски, чтобы получить очень красивый «живой» мазок, с тонкими переходами от одного цвета к другому.
Возрожденный в 1960-е народно-художественный промысел сегодня развивает ООО «Волховская роспись». Мастера и художники сохраняют традиционные приёмы, адаптируют их к современным бытовым изделиям и предметам интерьера. В регионе проводятся мастер-классы и выставки, посвящённые этому промыслу.
Волховская роспись — не просто красивый орнамент. Это живая часть культурного наследия России, в которой отразились мастерство деревенских умельцев и неповторимый дух берегов реки Волхов.
Шугозерская роспись: забытый промысел Тихвинского края
Шугозерская роспись — зарегистрированный бренд Ленинградской области. Техника росписи по дереву зародилась в конце XIX века на территории современного Тихвинского района, в окрестностях озера Шугозеро. Росписью деревенские художники украшали бытовые деревянные предметы — прялки, короба, сундуки.
Характерные черты Шугозерской росписи — сдержанность и выразительность:
• сочетание лаконичных декоративных элементов с образами птиц и растительных мотивов — например, птицы с ягодной веточкой в клюве;
• сдержанная цветовая гамма — оттенки красного, чёрного, зелёного, коричневого на светлом фоне;
• рисунок с четким контуром и внутренней штриховкой;
• симметричная композиция и чёткое членение пространства.
К середине XX века промысел практически исчез, но в последние годы идёт работа по его возрождению. ООО «Шугозерская роспись» продолжает традиции народно-художественного промысла. Мастера изучают сохранившиеся образцы, проводят мастер‑классы, адаптируют традиционные мотивы к современным вещам.
Шугозерская роспись — важная часть культурного наследия Северо‑Запада России. Лучшие образцы представлены в музеях области, а современные изделия можно купить в интернет-магазинах, на ярмарках и выставках.
Каргопольская игрушка: северный колорит в глине
Каргопольская игрушка — традиционный народный промысел города Каргополь, зарегистрированный бренд Архангельской области. Ремесло уходит корнями в глубокую старину: такие фигурки лепили из глины местные крестьяне — и для забавы детей, и как обереги.
Характерные черты: лаконичный, чуть грубоватый силуэт; сдержанная цветовая гамма. В сюжетах — образы из крестьянского быта и фольклора: бабы с младенцами, корзинами, хлебом-солью, мужики с бородой в крестьянской одежде, кони, медведи, фантастические птицы-сирины.
Каргопольские мастера известны своим особым стилем. Их игрушки не детализированы, схематичны, лепятся из цельного куска глины с минимумом налепных деталей. Простота выразительных средств — это особенность творческого метода, который подчеркивает умение мастера передать характер и движение в нескольких простых элементах.
Роспись игрушки не яркая, по-северному суровая и строгая:
• краски близки к природным оттенкам — белая, зелёная, охра, красная и другие;
• в орнаменте — древние славянские символы: круги, кресты, символика солнца, воды, земли.
Сегодня мастера сохраняют старинные приёмы лепки и росписи, дополняя их свежими идеями. Каргопольскую игрушку ценят за самобытность: она передаёт дух Русского Севера и остаётся живым наследием народных традиций.
Выборгский крендель: вкус старинного города
Выборгский крендель — настоящий гастрономический символ города. Происхождение кренделя связывают с появлением в Выборге монахов францисканцев, которые в XIV веке привезли его рецепт и необходимые приправы: майоран, гвоздику, тмин, кардамон, мускат и куркуму. Эти же ингредиенты используются и сегодня для производства популярного угощения.
У Выборгского кренделя особая форма: в виде восьмерки или узла с переплетенными концами посередине — символизирует руки, сложенные в молитве, что тоже связано с историей происхождения.
Узнаваемый пряный вкус ароматных специй, мягкая пористая текстура, приятный желтоватый оттенок куркумы и хрустящая корочка — качества, которые сделали выпечку любимой и популярной на протяжении веков и сегодня радуют жителей и гостей города.
Выборгский крендель пекут местные пекарни, подают в кафе и предлагают в качестве сувенира. Попробовать его — значит прикоснуться к многовековой традиции и почувствовать атмосферу старинного Выборга.
Ленинградские пышки: вайб СССР и современные тренды
Пончики или пышки? Если вы приехали в Санкт-Петербург, ответ один — пышки!
В Роспатенте зарегистрирован именно такой бренд от Санкт-Петербурга — географическое указание «Ленинградские пышки».
Угощение стало популярным у жителей и гостей Северной столицы еще в 1958 году, когда в ленинградском кафе установили аппарат, выпущенный на военном заводе и снабженный инструкцией по производству пончиков. Но у горожан прижилось название «пышки», от слова «пыхать» — обдавать жаром.
И уже почти 70 лет в том же месте из дрожжевого теста по неизменному рецепту готовят Ленинградские пышки:
• круглые с отверстием посередине,
• поджаренные в масле,
• румяные, с хрустящей корочкой,
• присыпанные сахарной пудрой.
Культовое место, где можно попробовать эту вкуснятину, теперь тоже называется «Ленинградские пышки». Историческое заведение задает тренд на модное и современное переосмысление городских традиций, используя преимущества регистрации регионального бренда. Например, предприятие вместе с известным коммуникативным агентством выпустило совместную коллекцию мерча, вдохновленного «пышечной» темой.
Та самая пышечная — обязательная точка маршрута для многих гостей города на Неве, возможность через вкус и антураж прикоснуться к истории и душе города.