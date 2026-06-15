Северо-Западный округ: от древних традиций к современным брендам

Северный климат, особенности ландшафта, растительного и животного мира определили быт и занятия местных жителей, основу их хозяйства, ремёсел и традиций. Исторически здесь успешно выращивают зерновые, овощи и картофель, занимаются молочным животноводством, рыболовством. Богатые леса обеспечивают развитие лесной промышленности и связанных с ней перерабатывающих отраслей. Это отражается и в местной кухне: её символы — блюда из рыбы, грибов и ягод, а также молочная продукция.