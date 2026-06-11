БК «БЕТСИТИ Парма» выразил соболезнования в связи со смертью Зинаиды Белых.

БК «БЕТСИТИ Парма» выразил соболезнования в связи со смертью легенды пермского баскетбола Белых Зинаиды Дмитриевны. Она была первой среди спортсменок Прикамья, удостоенной звания мастер спорта СССР по баскетболу. Ее имя навсегда вошло в историю пермского спорта.
В 1960-х годах Зинаида Белых выступала за женскую команду пермского «Динамо», была одним из его лидеров. В ее составе она дважды становилась победительницей первенства спортивного общества «Динамо» РСФСР, неоднократно признавалась самым результативным игроком соревнований российского уровня.
В 1958—1963-х годах Зинаида Дмитриевна во время учебы на химическом факультете ПГУ выступала за университетскую баскетбольную команду. Ввходила в сборную города на Спартакиаде народов РСФСР.
Сыновья Зинаиды Белых не добились успехов в спорте, но стали успешными политиками и государственными деятелями: Никита работал на должности губернатора Кировской области, Александр — начальника управления генпрокуратуры в ПФО.
Об уходе из жизни на 85-м году Почетного гражданина города и бывшего директора лицея № 2 сообщил 10 июня глава Перми Эдуард Соснин.