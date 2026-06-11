БК «БЕТСИТИ Парма» выразил соболезнования в связи со смертью Зинаиды Белых.

БК «БЕТСИТИ Парма» выразил соболезнования в связи со смертью легенды пермского баскетбола Белых Зинаиды Дмитриевны. Она была первой среди спортсменок Прикамья, удостоенной звания мастер спорта СССР по баскетболу. Ее имя навсегда вошло в историю пермского спорта.