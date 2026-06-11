Туроператоры Свердловской области посетили Хакасию

Участниками информационного тура в Хакасию, который прошел 21−25 мая, стали 13 туроператоров Свердловской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона.
Гости посетили ключевые достопримечательности Хакасии: краеведческий музей, Салбыкский курган, Оглахты, музеи «Хуртуях тас» и «Казановка», парки «Мраморка» и «Тортуга», Саяно-Шушенскую ГЭС и курорт «Озеро Шира». Кроме того, они познакомились с точками размещения и питания в Абакане, Аскизе и Саяногорске. Между Свердловской областью и Хакасией установлено прямое авиасообщение.
Участие туроператоров Свердловской области в информационном туре в Хакасию способствует созданию новых туристических маршрутов и развитию межрегионального сотрудничества. Прямое авиасообщение делает Хакасию более доступной для жителей Среднего Урала. Оценка туроператорами ключевых достопримечательностей, точек размещения и питания позволит формировать конкурентоспособные туристические предложения для свердловчан.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.