Новосибирцев попросили не тревожить уток с утятами в зоопарке

В Новосибирском зоопарке напомнили посетителям о необходимости бережно относиться к диким уткам, которые ежегодно обитают на территории учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.
Утки свободно перемещаются по территории зоопарка и чаще всего держатся рядом с водоемами. В ближайшее время посетители смогут увидеть уток с утятами, которые будут переходить дорожки вместе со своими семьями.
Сотрудники зоопарка просят гостей не пугать птиц, не пытаться их прогонять и не преследовать утят.
По словам специалистов, молодые птицы особенно чувствительны к шуму и резким движениям.
Дикие утки ежегодно становятся частью экосистемы Новосибирского зоопарка и выводят потомство на его территории.