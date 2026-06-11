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Новосибирцев попросили не тревожить уток с утятами в зоопарке

Каждое лето дикие птицы выводят потомство на территории зоопарка.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирском зоопарке напомнили посетителям о необходимости бережно относиться к диким уткам, которые ежегодно обитают на территории учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

Утки свободно перемещаются по территории зоопарка и чаще всего держатся рядом с водоемами. В ближайшее время посетители смогут увидеть уток с утятами, которые будут переходить дорожки вместе со своими семьями.

Сотрудники зоопарка просят гостей не пугать птиц, не пытаться их прогонять и не преследовать утят.

По словам специалистов, молодые птицы особенно чувствительны к шуму и резким движениям.

Дикие утки ежегодно становятся частью экосистемы Новосибирского зоопарка и выводят потомство на его территории.