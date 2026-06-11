Нижегородские власти хотят взять в управление экотехнопарк в Дзержинске

После получения экотехнопарка регион планирует передать его в управление Корпорации развития Нижегородской области для запуска проектов по переработке вторичного сырья и различного рода отходов. Территория технопарка, под которую отвели 18 га промзоны бывшего завода «Заря», составляет 18 га. Основная задача состоит в том, чтобы на этой площадке заработали не только семь компаний-резидентов, ранее заключавших соглашения о сотрудничестве с ППК РЭО, но и другие игроки, высокотехнологичные компании. Также прорабатывается возможность предоставления льгот и мер господдержки потенциальным резидентам экотехнопарка, рассказали собеседники «Ъ-Приволжье».