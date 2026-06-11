Поезда из Челябинска в Крым до конца сентября будут следовать по сокращенному маршруту

До конца сентября поезда «Таврия», которые идут из Челябинска в Севастополь, будут доезжать только до Керчи. Такое решение принял оперативный штаб Крыма. Изменения коснулись ночных рейсов с 10 июня. Дневные поезда продолжают ходить как обычно. Перевозчик сообщил, что пассажиры в Керчи смогут сесть на автобус и доехать до места, указанного в билете.