«Пирожковый батл» устроят в Николаевске-на-Амуре

Помимо бесплатной дегустации пирожков, в этот день пройдет Калашников-фест, который предполагает ознакомление с оружием и урок по его сборке-разборке, а также Фестиваль детства от «Движения Первых». Гости праздника смогут поучаствовать в мастер-классах по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей, написать письмо солдату и принести необходимое на передовой в Пункт сбора вещей. Организаторы подготовили игры, творческие и интеллектуальные активности, аквагрим. И все это будет объединено в патриотический фестиваль «Горжусь тобой, Россия!».