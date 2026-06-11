«Пирожковый батл» устроят в Николаевске-на-Амуре

«Пирожковый батл» проведут в Николаевске-на-Амуре в предстоящие выходные. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие планируется в рамках празднования Дня России.
При всем прочем, пройдет «пирожковый праздник» в стиле гжель — в продолжении масштабного проекта «Гжель на Амуре», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.
— В пирожках заключена история, память о наших предках, традиции гостеприимства и любовь к близким. Это то, что передается из поколения в поколение, делая нашу жизнь теплее и вкуснее. Пирожки — символ гостеприимства, уютного дома и душевных разговоров, когда за столом собираются самые близкие люди. Именно эту атмосферу и планируется создать 12 июня в городском сквере, — проинформировали в администрации Николаевского района.
Помимо бесплатной дегустации пирожков, в этот день пройдет Калашников-фест, который предполагает ознакомление с оружием и урок по его сборке-разборке, а также Фестиваль детства от «Движения Первых». Гости праздника смогут поучаствовать в мастер-классах по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей, написать письмо солдату и принести необходимое на передовой в Пункт сбора вещей. Организаторы подготовили игры, творческие и интеллектуальные активности, аквагрим. И все это будет объединено в патриотический фестиваль «Горжусь тобой, Россия!».
Начнется масштабный праздник 12 июня в 11 часов в городском сквере Николаевска-на-Амуре.