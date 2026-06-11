В Красноярском крае сотрудница банка спасла пенсионерку от потери 1,5 млн рублей

Прибывшие сотрудники выяснили, что накануне пенсионерке позвонил неизвестный. Он сообщил, что ее деньги в банке якобы пытаются похитить. Женщине предложили снять средства и передать их курьеру, который должен был отвезти наличные «сотрудникам силовых структур» для безопасного хранения. Полицейские подготовили муляж денег и организовали задержание. Курьера поймали после того, как он приехал домой к пенсионерке и получил сверток.