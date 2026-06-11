В Красноярском крае сотрудница банка спасла пенсионерку от потери 1,5 млн рублей

В Ужуре руководитель банка помогла предотвратить хищение 1,5 млн рублей у 86-летней пенсионерки. Об этом сообщили в МВД России по Красноярскому краю.
В дежурную часть полиции обратилась руководитель финансовой организации. Она рассказала, что в отделение пришла пожилая женщина и пыталась снять крупную сумму наличных в банкомате. Во время разговора с клиенткой сотрудница банка заметила, что пенсионерка сильно волнуется. Женщина поняла, что та может действовать по указаниям телефонных мошенников, и предложила прекратить операции до приезда полиции.
Прибывшие сотрудники выяснили, что накануне пенсионерке позвонил неизвестный. Он сообщил, что ее деньги в банке якобы пытаются похитить. Женщине предложили снять средства и передать их курьеру, который должен был отвезти наличные «сотрудникам силовых структур» для безопасного хранения. Полицейские подготовили муляж денег и организовали задержание. Курьера поймали после того, как он приехал домой к пенсионерке и получил сверток.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Сейчас устанавливаются все участники схемы.