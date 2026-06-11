Более трех тысяч мест отдыха для обеспечения пожарной безопасности оборудовано в нижегородских лесах

В лесах Нижегородской области оборудовано свыше трех тысяч зон отдыха в ходе противопожарного обустройства. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.
Повышение эффективности мероприятий по охране лесов от пожаров является одним из основных направлений федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».
«Для обеспечения пожарной безопасности в лесах региона активно создается инфраструктура организованного отдыха. На текущий момент функционирует более трех тысяч оборудованных мест отдыха, подготовленных с соблюдением противопожарных требований, включая расчистку территории и прокладку минерализованных полос. Комплекс мероприятий по противопожарному обустройству в регионе выполнен в полном объеме, в том числе обеспечена эксплуатация 2,5 тысячи шлагбаумов, установлено 3,8 тысяч стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах», — сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.
Противопожарные мероприятия осуществляются подведомственными учреждениями регионального Минлесхоза согласно государственному заданию, а на арендуемых территориях — арендаторами согласно утвержденным проектам освоения лесов.
В Минлесхозе отметили, что в рамках плана по противопожарному обустройству в регионе также устроено 1150 км и прочищено 3300 км минерализованных полос, что существенно повышает барьерную защиту лесных массивов от распространения пожаров. Дополнительно создано 8 км новых лесных дорог противопожарного назначения, ведется обслуживание 67 км существующих проездов. Кроме того, обеспечена эксплуатация 516 пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения, что гарантирует оперативную доступность водных ресурсов при тушении возгораний.
Минлесхоз Нижегородской области напоминает, при обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам прямой линии лесной охраны: 8 (800) 100 94 00 и региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (831) 430 01 23. Звонки принимаются круглосуточно.
Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать национальный проект «Экологическое благополучие». который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».