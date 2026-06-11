Более трех тысяч мест отдыха для обеспечения пожарной безопасности оборудовано в нижегородских лесах

«Для обеспечения пожарной безопасности в лесах региона активно создается инфраструктура организованного отдыха. На текущий момент функционирует более трех тысяч оборудованных мест отдыха, подготовленных с соблюдением противопожарных требований, включая расчистку территории и прокладку минерализованных полос. Комплекс мероприятий по противопожарному обустройству в регионе выполнен в полном объеме, в том числе обеспечена эксплуатация 2,5 тысячи шлагбаумов, установлено 3,8 тысяч стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах», — сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.