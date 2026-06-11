В Хабаровске лжеюристы похитили у семей участников СВО 23 млн рублей

Установлено, что с июня 2023 года по июнь 2024 года фигуранты действовали под видом «военных юристов» компании «Гарант27». Они убеждали клиентов заключать договоры на оказание юридических услуг, обещая гарантированное решение вопросов, связанных с получением выплат, льгот и жилищных сертификатов для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также членов их семей.