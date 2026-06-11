В Хабаровске лжеюристы похитили у семей участников СВО 23 млн рублей

В Хабаровске суд вынес приговор двум участникам организованной группы, обвиняемым в мошенничестве на сумму около 23 млн рублей, — сообщает прокуратура Хабаровского края.
На скамье подсудимых оказались 26-летний житель Хабаровска и 27-летняя жительница Приморского края. Суд признал их виновными в мошенничестве и покушении на мошенничество.
Установлено, что с июня 2023 года по июнь 2024 года фигуранты действовали под видом «военных юристов» компании «Гарант27». Они убеждали клиентов заключать договоры на оказание юридических услуг, обещая гарантированное решение вопросов, связанных с получением выплат, льгот и жилищных сертификатов для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также членов их семей.
Однако взятые на себя обязательства злоумышленники не выполняли. Полученные от клиентов деньги они похищали.
Потерпевшими по делу признаны восемь жителей Хабаровска, Хабаровского края и Якутии. Общий ущерб составил около 23 млн рублей.
Во время расследования мужчина частично возместил причинённый ущерб, вернув около 20 млн рублей. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму 3,3 млн рублей и сохранил арест на имущество осуждённой.
Суд назначил жителю Хабаровска наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, а его сообщнице — 5 лет 6 месяцев.
Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.