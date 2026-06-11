В Ямальском районе ЯНАО стартовал летний трудовой сезон

Летний трудовой сезон заполярного лагеря «У Карского моря» начался в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в районной администрации.
Участниками станут 189 ребят. Подростки будут помогать с озеленением улиц, благоустраивать и убирать территории поселений, облагораживать памятные места и парки. Также они смогут поработать вожатыми, аниматорами и помощниками в библиотеках. Каждый сезон разделен на три тематические смены. Июнь посвящен профилактике и патриотическому воспитанию. Июль — лидерству. Август — творчеству.
«Трудовое лето для наших детей — это не просто заработок, а возможность проявить себя, научиться работать в команде и внести реальный вклад в жизнь своего поселка. Программа лагеря “У Карского моря” с каждым годом становится все популярнее, и мы рады, что все больше ребят выбирают активный и полезный отдых», — отметили организаторы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.