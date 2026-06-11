В Ямальском районе ЯНАО стартовал летний трудовой сезон

«Трудовое лето для наших детей — это не просто заработок, а возможность проявить себя, научиться работать в команде и внести реальный вклад в жизнь своего поселка. Программа лагеря “У Карского моря” с каждым годом становится все популярнее, и мы рады, что все больше ребят выбирают активный и полезный отдых», — отметили организаторы.