В Омске подорожала еда

По состоянию на четверг, 11 июня 2026 года, Минфин РФ обнародовал на ресурсе «Аймониторинг» данные об изменении стоимости ряда продуктов на конец первого полугодия в регионах, включая Омскую область.
Исходя из приведенных данных, в регионе лидерство по росту стоимости в процентах удерживает морковь, подорожавшая примерно на 59,4% или 19,59 рубля. Более 20% «нарастили» еще три продуктовые категории товаров:
— лук репчатый: +26% или 8,52 рубля;
— свежая белокочанная капуста: + 24,7% или около 8 рублей;
— картофель: +23,4% или 8,17 рубля.
Таким образом, «тренд» на рост задается преимущественно продуктами питания из категории овощей.
Замыкают своеобразный топ-5 наиболее подорожавших в Омской области продуктов куриные яйца с ростом около 13%, что в данном случае составляет порядка 10,93 рубля.
Обратную динамику продемонстрировали:
— рис шлифованный: −11,6% или 10,52 рубля;
— сосиски и сардельки: −6%;
— масло сливочное: −5,2% или 52,18 рубля;
— свинина (за исключением бескостной): −4,7% или 16,96 рубля;
— сметана: — 3,8% или около 11,5 рубля.