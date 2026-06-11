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В Омске подорожала еда

Овощи в Омской области вошли в «пик» подорожания.

Источник: https://unsplash.com/photos/a-white-bowl-filled-with-different-types-of-food-3T2YKRjCnJw

По состоянию на четверг, 11 июня 2026 года, Минфин РФ обнародовал на ресурсе «Аймониторинг» данные об изменении стоимости ряда продуктов на конец первого полугодия в регионах, включая Омскую область.

Исходя из приведенных данных, в регионе лидерство по росту стоимости в процентах удерживает морковь, подорожавшая примерно на 59,4% или 19,59 рубля. Более 20% «нарастили» еще три продуктовые категории товаров:

— лук репчатый: +26% или 8,52 рубля;

— свежая белокочанная капуста: + 24,7% или около 8 рублей;

— картофель: +23,4% или 8,17 рубля.

Таким образом, «тренд» на рост задается преимущественно продуктами питания из категории овощей.

Замыкают своеобразный топ-5 наиболее подорожавших в Омской области продуктов куриные яйца с ростом около 13%, что в данном случае составляет порядка 10,93 рубля.

Обратную динамику продемонстрировали:

— рис шлифованный: −11,6% или 10,52 рубля;

— сосиски и сардельки: −6%;

— масло сливочное: −5,2% или 52,18 рубля;

— свинина (за исключением бескостной): −4,7% или 16,96 рубля;

— сметана: — 3,8% или около 11,5 рубля.