Газорезчики и ветераны СВО соревновались в профессиональном мастерстве в Хабаровском крае

На предприятии «Хабаровский Втормет» определили лучшего газорезчика края. В конкурсе участвовали 15 специалистов из Дальневосточного региона, в том числе 11 представителей Хабаровского края. Соревнование включало теоретическую часть (проверка знаний по технике безопасности и технологиям газорезки) и практическую (демонстрация навыков резки металла). Победителем стал Дмитрий Санфиров, на втором месте — Владимир Фатеев, на третьем — Евгений Кобзев. Они выступят на федеральном этапе в Новокузнецке в сентябре 2026 года за главный приз в 1 млн рублей.