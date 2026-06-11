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Газорезчики и ветераны СВО соревновались в профессиональном мастерстве в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершились региональные этапы Всероссийского конкурса «Лучший по профессии».

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае завершились региональные этапы Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинациях «Второй старт» и «Газорезчик», организованные в рамках нацпроекта «Кадры», об этом сообщает пресс-служба Губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В номинации «Второй старт», прошедшей на площадке кадрового центра «Работа России», участвовали 6 ветеранов специальной военной операции. Конкурсанты прошли три модуля: рассказали о своём трудоустройстве и достижениях, проверили знания по охране труда, подготовили презентацию или видеоролик о рабочем дне. Итоги подведут после 25 июня, награждение состоится 7 июля. Победители получат денежные призы: 300 тыс. рублей за первое место, 200 тыс. рублей — за второе, 100 тыс. рублей — за третье. Лучший участник представит регион на федеральном этапе в Самаре в октябре 2026 года, где главный приз — 1 млн рублей.

На предприятии «Хабаровский Втормет» определили лучшего газорезчика края. В конкурсе участвовали 15 специалистов из Дальневосточного региона, в том числе 11 представителей Хабаровского края. Соревнование включало теоретическую часть (проверка знаний по технике безопасности и технологиям газорезки) и практическую (демонстрация навыков резки металла). Победителем стал Дмитрий Санфиров, на втором месте — Владимир Фатеев, на третьем — Евгений Кобзев. Они выступят на федеральном этапе в Новокузнецке в сентябре 2026 года за главный приз в 1 млн рублей.

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