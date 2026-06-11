Трехкратный олимпийский чемпион объяснил, почему Шипачев выбрал «Салават Юлаев»

— Думаю, Шипачева ждут серьезные испытания. У Минска был очень мощный состав — сплав местных и российских игроков, молодежи, десятка легионеров. А Уфа последний год-два — команда-середняк, которая лишь латает состав. Так что это команды разного уровня.
— Удивлены выбором Шипачева?
— Удивлен тем, что Минск после такого сезона Шипачева не удержал. Но совсем не удивлен, что Вадим выбрал Уфу. В нашем хоккее всегда очень многое решал тренерский фактор. А сегодня, когда мастеров можно пересчитать по пальцам двух рук и за них между клубами идет борьба, этот фактор вообще решающий. У того же «Салавата», я так понимаю, бюджет не самый высокий, много потерь.
Но в селекции срабатывает тренерский фактор — Виктор Козлов вытягивает не только молодежь, но и опытных игроков. Самый лучший пример — Евгений Кузнецов, которого после магнитогорской нервотрепки с Андреем Разиным воскресили именно в Уфе, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.