Трехкратный олимпийский чемпион объяснил, почему Шипачев выбрал «Салават Юлаев»

— Удивлен тем, что Минск после такого сезона Шипачева не удержал. Но совсем не удивлен, что Вадим выбрал Уфу. В нашем хоккее всегда очень многое решал тренерский фактор. А сегодня, когда мастеров можно пересчитать по пальцам двух рук и за них между клубами идет борьба, этот фактор вообще решающий. У того же «Салавата», я так понимаю, бюджет не самый высокий, много потерь.