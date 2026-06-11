Глава Дзержинска Михаил Клинков посетил оздоровительный лагерь «Город спорта»

Лагерь живет активно, царит настоящий праздник летнего отдыха. Старшие отряды провели для младших спортивно-игровую программу «Спортлото». Ребята перемещались по территории, выполняя задания на 20 различных станциях: от интеллектуальных викторин до прыжков через скакалку и отжиманий. Все дети увлеченно участвуют в соревнованиях и проходят спортивные станции, но главное — не встретил ни одного грустного лица! Улыбки, смех и блеск в глазах говорят о том, что программа организована на отлично. Ребята из ДНР быстро влились в коллектив, нашли новых друзей.