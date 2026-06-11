Глава Дзержинска Михаил Клинков посетил оздоровительный лагерь «Город спорта»

Глава Дзержинска Михаил Клинков посетил лагерь «Город спорта», пообщался с ребятами и посмотрел, как проходит смена «Код будущего», в которую упор делается на инновации и творчество. Он поделился своими впечатлениями:
308 счастливых детских улыбок увидел, когда приехал проверить, как отдыхают ребятишки в первой смене в детском оздоровительном лагере Дзержинска — «Город спорта». Гости лагеря — 83 ребенка из Донецкой Народной Республики.
Лагерь живет активно, царит настоящий праздник летнего отдыха. Старшие отряды провели для младших спортивно-игровую программу «Спортлото». Ребята перемещались по территории, выполняя задания на 20 различных станциях: от интеллектуальных викторин до прыжков через скакалку и отжиманий. Все дети увлеченно участвуют в соревнованиях и проходят спортивные станции, но главное — не встретил ни одного грустного лица! Улыбки, смех и блеск в глазах говорят о том, что программа организована на отлично. Ребята из ДНР быстро влились в коллектив, нашли новых друзей.
Смена называется «Код будущего» с упором на инновации и творчество. Программа направлена на развитие креативности у детей, умение работать в команде и не бояться предлагать нестандартные решения — молодежь и есть код нашего будущего.
Педагоги и вожатые подготовили интересную программу ко Дню России: это «Ярмарка инноваций», где дети представляют 3D-модели и изобретения из подручных материалов, интеллектуальный квиз «Инновации и технологии» о современных IT-технологиях. Лагерь ждет гостей: регбийный клуб «Химик», представители «Движения Первых» и кукольный театр.
Программа насыщена различными видами деятельности: квизы, конкурсы, концерты, спортивные мероприятия и проектные задания. Радует, что дети не просто отдыхают, но и развиваются, учатся работать в команде. И высшая оценка от девочки из Донбасса, которую услышал: «Мне здесь нравится абсолютно все!».
Всего за 4 смены в «Городе спорта» отдохнут 1332 ребенка. Спасибо организаторам и педагогам за создание отличных условий детского отдыха! А ребятам — набраться сил!