Ограничения для судов будут действовать 11 июня вечером и 12 июня

Ограничения будут действовать 11 июня вечером и 12 июня. В это же время в городе разведут мосты. Благовещенский мост распахнет крылья 11 июня с 20:45 до 21:10, Дворцовый — с 21:00 до 02:50, Троицкий — с 21:30 до 22:00. Далее переправы будут работать по обычному графику.