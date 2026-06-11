Руководители школьных музеев из Хабаровска прошли обучение в Центре знаний «Машук»

В пятигорском Центре знаний «Машук» прошло образовательное мероприятие «Школьные музеи со Знанием». В нем участвовали 183 руководителя школьных музеев из 70 регионов России. Среди участников были представители Хабаровского края Елена Красникова и Анастасия Самарина. Они приняли участие в обсуждении современных подходов к развитию школьных музеев, их роли в системе исторического просвещения и воспитательной работы. В программу вошли лекция по основам российской государственности, экспертное выступление о школьных музеях как единой системе исторического просвещения, панельная дискуссия по региональным программам развития школьных музеев, а также лекция о цифровизации и использовании искусственного интеллекта. Мероприятие «Школьные музеи со Знанием» разработано экспертами министерства просвещения, ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания», Центра знаний «Машук» и Российского общества «Знание».