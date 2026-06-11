7 компаний Хабаровского края получили сертификат «Сделано в России» в 2026 году

Программа помогает бизнесу укрепить доверие к бренду на международном уровне и выделиться с помощью узнаваемого логотипа. Сертификат «Сделано в России» получают представители разной продукции — в Хабаровском крае это рыбные консервы и готовые продукты из рыбы, кондитерские изделия, косметика, товары для животных, соки и др. В 2026 году сертификат получили «Полином», «Балтимор-Амур», ИП Салов А. Н., ИП Бабичева А. О., «Ветли Восток», Рыболовецкая артель «Иня», «Сонико-Чумикан». Для некоторых компаний это уже повторное получение сертификата. Впервые в этом году получили сертификаты — краевые бренды «Mono Texture», «Пёся-Пёся» и «Полином». Знак качества присваивают по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».