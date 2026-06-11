Краевые власти пообещали повысить транспортную доступность Охотского округа

Зампред краевого правительства по инфраструктуре Ирина Горбачева провела личный прием жителей Охотского округа, обсудив с ними те вопросы, которые их больше всего волнуют. В частности, у людей пользуются большим спросом авиарейсы в Хабаровск, поэтому она поручила Минтрансу и властям округа изучить текущую загрузку этих рейсов и увеличить их провозную мощность в периоды пиковой нагрузки. Также в ходе этой встречи Ирину Горбачеву попросили привести в нормативное состояние трассу Иня — Сельхозферма, отсыпать дороги до поселков Аэропорт и Морского. Каждый из этих объектов будет включен в план работы на следующий год. Также власти продолжают менять старые деревянные мосты на прочные и капитальные. Еще Ирина Горбачева взяла в работу вопрос обеспыливания участка дороги от Птичника до поворота на Хаканджу. Помимо этого, зампред краевого правительства дала поручение приобрести вездеход, который будет обеспечивать транспортную доступность Нового Устья и Вострецово во время ледостава и ледохода, и дополнительную дорожную технику, необходимую для содержания местных дорог и расчистки трассы Охотск — Аэропорт от кустарников. В целом, за каждым обращением закрепили ответственных лиц и четкие сроки их исполнения.