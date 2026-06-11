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Полуденный выстрел прозвучит в Хабаровске в честь Дня России

Выстрел прогремит 12 июня в 12:00 на площадке возле арены «Ерофей». В этой церемонии примут участие члены краевого правительства и мэрии Хабаровска, а также командование ВВО, представители духовенства и общественности. Напомним, что полуденный выстрел стал новой хабаровской традицией еще в прошлом году по инициативе губернатора Дмитрия Демешина, который дал поручение отмечать таким образом все знаменательные.

Выстрел прогремит 12 июня в 12:00 на площадке возле арены «Ерофей». В этой церемонии примут участие члены краевого правительства и мэрии Хабаровска, а также командование ВВО, представители духовенства и общественности. Напомним, что полуденный выстрел стал новой хабаровской традицией еще в прошлом году по инициативе губернатора Дмитрия Демешина, который дал поручение отмечать таким образом все знаменательные события и праздники.