Ксения Андреева перебралась в «Амурские Тигрицы»

Ей 18 лет, она играет на позиции диагонального. Ранее девушка выступала в командах «Протон-2 U20» и «Протон-Саратов». В списке ее достижений — золото Кубка губернатора Тульской области (2025/2026) и бронза Молодежного Кубка «Протона» (2024/2025 и 2025/2026). В прошлом сезоне она признавалась MVP Молодежного Кубка «Протона» и лучшим бомбардиром Российской лиги U20.