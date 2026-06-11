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Ксения Андреева перебралась в «Амурские Тигрицы»

Ей 18 лет, она играет на позиции диагонального. Ранее девушка выступала в командах «Протон-2 U20» и «Протон-Саратов». В списке ее достижений — золото Кубка губернатора Тульской области (2025/2026) и бронза Молодежного Кубка «Протона» (2024/2025 и 2025/2026). В прошлом сезоне она признавалась MVP Молодежного Кубка «Протона» и лучшим бомбардиром Российской лиги U20.

Ей 18 лет, она играет на позиции диагонального. Ранее девушка выступала в командах «Протон-2 U20» и «Протон-Саратов». В списке ее достижений — золото Кубка губернатора Тульской области (2025/2026) и бронза Молодежного Кубка «Протона» (2024/2025 и 2025/2026). В прошлом сезоне она признавалась MVP Молодежного Кубка «Протона» и лучшим бомбардиром Российской лиги U20.