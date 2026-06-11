Камнем по иномарке: экс-жена разбила авто бывшего мужа

В Комсомольске-на-Амуре 32-летний владелец иномарки обратился в полицию после того, как обнаружил разбитое лобовое стекло и сломанное зеркало заднего вида. Выяснилось, что машину разбила его бывшая жена. В мае между экс-супругами произошел конфликт. Фигурантка вышла на улицу, взяла камень и нанесла удары по припаркованному во дворе авто. Ущерб от содеянного превысил 92 тысячи рублей. Подозреваемую задержали, свою вину она признала. Возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.