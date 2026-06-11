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Причину схода электровозов выяснили в Хабаровском крае — виновных оштрафовали

Напомним, 16 марта на стрелочном переводе пути необщего пользования, прилегающем к станции Хабаровск-2 ДВЖД при маневровых работах сошли два электровоза. «В ходе проверки Хабаровская транспортная прокуратура установила, что непосредственной причиной схода послужило неудовлетворительное техническое состояние стрелочного перевода и железнодорожного пути вследствие ненадлежащего исполнения ответственными работниками должностных обязанностей», — сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Прокурор внес.

Напомним, 16 марта на стрелочном переводе пути необщего пользования, прилегающем к станции Хабаровск-2 ДВЖД при маневровых работах сошли два электровоза. «В ходе проверки Хабаровская транспортная прокуратура установила, что непосредственной причиной схода послужило неудовлетворительное техническое состояние стрелочного перевода и железнодорожного пути вследствие ненадлежащего исполнения ответственными работниками должностных обязанностей», — сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Прокурор внес представление руководителю 6-й дистанции пути ОАО «РЖД». Нарушения устранены. Виновные привлечены к административной ответственности и оштрафованы.