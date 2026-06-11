Отделение СФР направило беременным Калининградской области более 490 млн рублей с начала года

Региональное Отделение Социального фонда России (СФР) с начала 2026 года перечислило беременным женщинам Калининградской области более 490 миллионов рублей. Большая часть средств направлена на единое пособие и пособие по беременности и родам. Единое пособие получают 1,4 тысячи будущих мам. Его могут оформить как работающие, так и неработающие…