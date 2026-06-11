Отделение СФР направило беременным Калининградской области более 490 млн рублей с начала года

Региональное Отделение Социального фонда России (СФР) с начала 2026 года перечислило беременным женщинам Калининградской области более 490 миллионов рублей. Большая часть средств направлена на единое пособие и пособие по беременности и родам.
Единое пособие получают 1,4 тысячи будущих мам. Его могут оформить как работающие, так и неработающие женщины, вставшие на учёт в медучреждении на сроке до 12 недель. Размер выплаты зависит от нуждаемости семьи и составляет 10 631,5 ₽, 15 947,25 ₽ или 21 263 ₽
Пособие по беременности и родам перечислено 2,3 тысячи трудоустроенных жительниц региона и студенток очного обучения. Для работающих женщин оно рассчитывается как 100% среднего заработка за два предыдущих года. Максимальный размер в 2026 году превысил 955 тысяч рублей.
Управляющий Отделением СФР по Калининградской области Светлана Запанкова пояснила, что женщине достаточно предоставить работодателю заявление об отпуске по беременности и родам. Остальные сведения передаются в фонд электронно. Студенткам очной формы обучения пособие за 140 дней декрета в среднем составляет 99 тысяч рублей. Для его назначения нужны больничный лист и справка об очном обучении.