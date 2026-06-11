В Хабаровском крае турбизнес учат работать быстрее без лишней бюрократии

В Хабаровском крае представители туристических компаний прошли обучение на площадке «Фабрика процессов», где им показали, как можно упростить и ускорить офисную работу, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Участникам предложили в игровой форме смоделировать работу условной компании. Они выполняли роли сотрудников, работали с документами, согласованиями и коммуникациями, а затем анализировали, где в процессе возникают задержки и лишние действия.
После этого команды внедряли изменения, чтобы убрать дублирование функций, сократить лишние шаги и сделать работу более понятной и быстрой.
Обучение проходит в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Вдадимиром Путиным.
Для предприятий туристической отрасли действует сниженный порог участия по выручке — до 180 млн рублей.
По словам организаторов, такие практики помогают бизнесу повышать эффективность без дополнительных затрат — за счёт грамотной организации процессов.
Отдельно отмечается, что программа действует в регионе с 2021 года. За это время обучение на «Фабрике процессов» прошли более 1,6 тысячи специалистов, а участие приняли свыше 70 предприятий и организаций.