Донской бизнес стал чаще ориентироваться на внутренний рынок региона

Доля предпринимателей Ростовской области, которые считают регион своим основным рынком сбыта, по итогам 2025 года выросла до 32,4%. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».