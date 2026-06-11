Обвиняемый в вымогательствах блогер Ульянов утроил количество адвокатов перед судом

Здесь стоит отметить, что услуги юристов, специализирующихся на уголовных делах, стоят в Волгограде солидных денег. При этом, напомним, что сразу после задержания Алексея Ульянова его супруга уверяла СМИ в том, что семья живет на скромные средства, а все подозрения следствия беспочвенны. Сам же Ульянов на первых заседаниях по избранию меры пресечения признавал, что брал деньги за свои «информуслуги». В частности, такие услуги оказывались им, с его же слов, судимому полковнику Дайлиденко.