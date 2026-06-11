Семь человек утонули в Ростовской области с начала купального сезона

Первый инцидент произошел в Азовском районе, в хуторе Колузаево. Компания отдыхающих отправилась на реку Дон, однако обратно вернулись не все. Спустя сутки после исчезновения одного из купальщиков, 9 июня, его тело было найдено и поднято из воды сотрудниками поисково-спасательной службы Ростова. В настоящее время личность погибшего все еще устанавливается.