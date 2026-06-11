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Семь человек утонули в Ростовской области с начала купального сезона

В Ростовской области утонули два человека.

Источник: Комсомольская правда

В Главном управлении МЧС по Ростовской области озвучили статистику: с открытием купального сезона на водоемах региона зафиксировано уже семь летальных исходов. В ведомстве уточнили обстоятельства двух недавних трагедий, унесших жизни местных жителей.

Первый инцидент произошел в Азовском районе, в хуторе Колузаево. Компания отдыхающих отправилась на реку Дон, однако обратно вернулись не все. Спустя сутки после исчезновения одного из купальщиков, 9 июня, его тело было найдено и поднято из воды сотрудниками поисково-спасательной службы Ростова. В настоящее время личность погибшего все еще устанавливается.

Еще один несчастный случай зафиксирован в поселке Зимовники. Там 44-летний мужчина решил зайти в реку Малая Куберле после употребления спиртного. Выбраться на берег самостоятельно он уже не смог. Очевидцы вызвали помощь, и извлекать тело утонувшего пришлось зимовниковским спасателям.

Из-за роста количества происшествий МЧС России обратилось к дончанам с настоятельной просьбой соблюдать базовые меры предосторожности. Спасатели подчеркивают, что алкоголь и отдых у воды — смертельно опасное сочетание. Также категорически не рекомендуется прыгать в воду в непроверенных местах и оставлять несовершеннолетних у рек и озер без постоянного контроля взрослых. Только ответственное поведение способно уберечь от беды.

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